Мерц запланував зустрічі із Зеленським і Рубіо на Мюнхенській конференції

Німецький канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї та президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка стартує цього тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника німецького уряду, пише "Європейська правда".

За його словами, Мерц відкриє щорічний форум промовою, в якій окреслить зовнішню політику Німеччини в умовах великої політики та напружених трансатлантичних відносин.

"Канцлер неодноразово заявляв, що не належить до тих, хто вважає, що ми перебуваємо в ситуації, коли мусимо – або навіть можемо – відмовитися від співпраці зі Сполученими Штатами. Я очікую, що він окреслить те, що, на його думку, є шляхом уперед для трансатлантичних відносин", – зазначив представник уряду.

Раніше стало відомо, що Рубіо очолить "чималу делегацію" американських офіційних осіб на Мюнхенській безпековій конференції.

Повідомляли також, що в межах цьогорічної Мюнхенської конференції вперше відкриють спеціальний Український дім.