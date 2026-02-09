Делегацію США на Мюнхенській конференції очолить Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо очолить "чималу делегацію" американських офіційних осіб на Мюнхенській безпековій конференції, яка стартує цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер, якого цитує Reuters.

Очікується, що у заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, а також губернатори Мічигану та Каліфорнії.

"На цей момент, на мій погляд, трансатлантичні відносини переживають значну кризу довіри та авторитету. Тому особливо приємно, що американська сторона виявляє такий великий інтерес до Мюнхена", – сказав Ішингер.

Торік на Мюнхенській безпековій конференції увага до США була прикута через скандальну промову віцепрезидента Джей Ді Венса, який здебільшого критикував Європейський Союз.

Тоді Венс сказав, що, на думку США, зараз немає підстав говорити про спільне бачення демократії на двох берегах Атлантики.

Також у своїй промові в Мюнхені віцепрезидент США різко розкритикував ЄС за його підхід до протидії пропаганді, заявивши, що заходи Європи обмежують свободу слова.

Цьогоріч ЗМІ повідомили, що Венс не відвідає цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки.