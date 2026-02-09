Під час Мюнхенської конференції з безпеки вперше відкриють Український дім

Цього року у німецькому Мюнхені, де пройде Мюнхенська конференція з безпеки, вперше відкриють спеціальний Український дім.

Про це пише "Європейська правда".

Спеціальний Український дім в Мюнхені відкриють Фонд Віктора Пінчука у партнерстві з Мюнхенською конференцією з безпеки (MSC), Офісом президента України та Асоціацією оборонної промисловості України.

Український дім працюватиме протягом роботи безпекової конференції в Мюнхені з 12 до 14 лютого.

В Українському домі в межах Мюнхенської безпекової конференції 13 лютого буде представлена виставка, яка висвітлить загрози безпеці Європи та її здатність змінюватися з необхідною швидкістю.

У суботу, 14 лютого, з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки пройде дев’ятий Український ланч на тему "Україна: на передовій майбутнього".

Серед спікерів Українського ланчу очікують на президентів Чехії, Фінляндії та Латвії – Петра Павела, Александера Стубба та Едгарса Рінкевичса.

Також візьмуть участь прем'єр-міністри Хорватії, Данії, Нідерландів, Норвегії та Швеції – Андрей Пленкович, Метте Фредеріксен, Дік Схооф, Йонас Гар Стьоре та Ульф Крістерссон.

Зазначимо, що під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі також точилися дискусії в Українському домі.

Нещодавно Мюнхенська конференція з безпеки заявила про відкликання запрошення міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі після критики з боку німецького уряду.

Також писали, що лідер земельної групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Гоффман раніше заявляв, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" не повинна бути допущена до Мюнхенської конференції з безпеки.

Однак 29 грудня стало відомо, що "АдН" все ж запросили на захід.