Мерц запланировал встречи с Зеленским и Рубио на Мюнхенской конференции

Немецкий канцлер Фридрих Мерц встретится с госсекретарем США Марко Рубио, министром иностранных дел Китая Ваном И и президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства, пишет "Европейская правда".

По его словам, Мерц откроет ежегодный форум речью, в которой очертит внешнюю политику Германии в условиях большой политики и напряженных трансатлантических отношений.

"Канцлер неоднократно заявлял, что не принадлежит к тем, кто считает, что мы находимся в ситуации, когда должны – или даже можем – отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами. Я ожидаю, что он очертит то, что, по его мнению, является путем вперед для трансатлантических отношений", – отметил представитель правительства.

Ранее стало известно, что Рубио возглавит "достаточно многочисленную делегацию" американских официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сообщалось также, что в рамках нынешней Мюнхенской конференции впервые откроют специальный Украинский дом.