Молдові треба буде cплатити 100 тисяч євро боргів перед виходом з СНД

Молдові доведеться сплатити борги обсягом 100 тисяч євро, накопичені в СНД, перед виходом з організації.

Як повідомляє Newsmaker, таку цифру назвав у телеефірі міністр закордонних справ Міхай Попшой.

Попшой зазначив, що Молдові для виходу зі Співдружності незалежних держав до кінця 2026 року потрібно буде сплатити накопичені борги на загальну суму близько 100 тисяч євро.

"Якщо ми хочемо дотримуватися міжнародного права і жити спокійно – думаю, нам потрібно погасити цю заборгованість. Хоча, слід визнати, ми роками не отримували ніякої вигоди від участі в СНД і цих внесків. Але якщо ми хочемо виконати зобов’язання, жити у мирі й злагоді – рахунки потрібно сплатити до нашого виходу", – сказав він.

"Йдеться про суму близько 100 тисяч євро, чи трохи більше. Це не захмарна сума, але значна", – сказав очільник МЗС Молдови.

Попшой зазначив, що парламент Молдови може вже у лютому денонсувати угоди, що є основою участі в СНД.

Вихід з організації відбудеться через 12 місяців після публікації рішення в офіційному віснику та офіційного оповіщення СНД про рішення Молдови.

На тлі російського повномасштабної війни Росії проти України Молдова почала поступовий вихід з СНД і за попередні роки денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Молдова підписала 283 угоди у межах СНД, з них 71 вже денонсовані і 60 перебувають у процесі денонсації.

Нагадаємо, Вірменія восени 2025 року відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії.