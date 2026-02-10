Молдове нужно будет выплатить 100 тысяч евро долгов перед выходом из СНГ

Молдове придется выплатить долги в размере 100 тысяч евро, накопленные в СНГ, перед выходом из организации.

Как сообщает Newsmaker, такую цифру назвал в телеэфире министр иностранных дел Михай Попшой.

Попшой отметил, что Молдове для выхода из Содружества независимых государств до конца 2026 года нужно будет выплатить накопленные долги на общую сумму около 100 тысяч евро.

"Если мы хотим соблюдать международное право и жить спокойно – думаю, нужно погасить эту задолженность. Хотя, следует признать, мы годами не получали никакой выгоды от участия в СНГ и этих взносов. Но если мы хотим выполнить обязательства, жить в мире и согласии – счета нужно оплатить до нашего выхода", – сказал он.

"Речь шла о сумме около 100 тысяч евро, или чуть больше. Это не запредельная сумма, но значительная", – сказал глава МИД Молдовы.

Попшой отметил, что парламент Молдовы может уже в феврале денонсировать соглашения, которые являются основой участия в СНГ.

Выход из организации состоится через 12 месяцев после публикации решения в официальном вестнике и официального уведомления СНГ о решении Молдовы.

На фоне российской полномасштабной войны России против Украины Молдова начала постепенный выход из СНГ и за предыдущие годы денонсировала десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Молдова подписала 283 соглашения в рамках СНГ, из них 71 уже денонсированы и 60 находятся в процессе денонсации.

Напомним, Армения осенью 2025 года отказалась подписывать заявления СНГ на саммите в России.