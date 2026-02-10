Спікер Сейму Литви пояснив, чому не підписав лист-заклик присудити Трампу Нобелівську премію

Спікер литовського Сейму Юозас Олекас заявив, що його рішення не підписувати лист на підтримку номінації президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру було засноване на спільному регіональному підході.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Він пояснив своє рішення тим, що воно було засноване на спільному регіональному підході.

"Ні спікери естонського, ні норвезького, ні шведського парламентів не підписали його. Тож це регіональна позиція", – сказав він.

Спікер литовського Сейму наголосив, що це було головним аргументом на користь рішення не підтримувати лист.

Нагадаємо, спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий відмовився підтримати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру. На його думку, американський лідер не заслуговує на цю нагороду.

Після цього посол США в Польщі Том Роуз заявив, що припинить будь-які контакти з Чажастим через його коментарі щодо Трампа.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував таке рішення дипломата.