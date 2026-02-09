Спікер Сейму Литви не підписав лист-заклик присудити Трампу Нобелівську премію

Голова Сейму Литви Юозас Олекас не підписав листа, який був ініційований головою Кнесету Аміром Оханою та спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, із закликом присудити Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Радниця Олекаса Гітана Летукене заявила, що запрошення підписати лист надійшло наприкінці січня. Однак голова Сейму Литви утримався від цього.

Литва – не єдина країна, яка не стала підписувати лист. Зокрема, спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий відмовився підтримати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру. На його думку, американський лідер не заслуговує на цю нагороду.

Після цього посол США в Польщі Том Роуз заявив, що припинить будь-які контакти з Чажастим через його коментарі щодо Трампа.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував таке рішення дипломата.