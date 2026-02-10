Спикер Сейма Литвы объяснил, почему не подписал письмо-призыв присудить Трампу Нобелевскую премию

Спикер литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что его решение не подписывать письмо в поддержку номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира было основано на общем региональном подходе.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как известно, председатель Сейма Литвы воздержался от подписания письма-призыва о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира. Он объяснил свое решение тем, что оно было основано на общем региональном подходе.

"Спикеры ни эстонского, ни норвежского, ни шведского парламентов не подписали его. Так что это региональная позиция", – сказал он.

Спикер литовского Сейма подчеркнул, что это было главным аргументом в пользу решения не поддерживать письмо.

Напомним, спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.

После этого посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекратит любые контакты с Чажастым из-за его комментариев в отношении Трампа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал такое решение дипломата.