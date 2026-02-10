Посол США в НАТО назвав держави, що купили для України найбільше американської зброї

Три держави – Німеччина, Нідерланди та Норвегія – профінансували для України постачання найбільшої кількості американської зброї у рамках ініціативи PURL (Пріоритетний список потреб України).

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами 10 лютого.

Посол США у НАТО назвав Німеччину, Нідерланди та Норвегію найбільш активними покупцями американської зброї для України на базі PURL, у рамках якої європейські члени НАТО закуповують для української армії американські озброєння, в яких наразі є найбільша потреба.

"Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Пріоритетного списку потреб України (PURL). Створений президентом Трампом, PURL дає змогу союзникам та партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України… Хочу відзначити трьох лідерів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію", – заявив Вітакер.

Він наголосив, що PURL "зміцнює оборону України, водночас сприяючи мирним зусиллям шляхом здійснення тиску на Росію, щоб змусити її сісти та залишатися за столом переговорів".

Як повідомляла "Європейська правда", генсек НАТО Марк Рютте під час візиту в Україну пообіцяв, що знайде понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ у рамках PURL.

Також Рютте повідомив, що 90% ракет для української ППО, які вона використовує зараз, надійшло через програму PURL.

Збої у постачаннях ракет для ППО є болючим питанням для Києва, зокрема, Зеленський різко розкритикував Європу у Давосі через проблеми на цьому напрямку.