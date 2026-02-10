Посол США в НАТО назвал страны, купившие для Украины больше всего американского оружия

Три страны – Германия, Нидерланды и Норвегия – профинансировали для Украины поставки наибольшего количества американского оружия в рамках инициативы PURL (Приоритетный список потребностей Украины).

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер во время общения с журналистами 10 февраля.

Посол США в НАТО назвал Германию, Нидерланды и Норвегию самыми активными покупателями американского оружия для Украины на базе PURL, в рамках которой европейские члены НАТО закупают для украинской армии американские вооружения, в которых сейчас есть наибольшая потребность.

"Хочу отметить прогресс, которого мы достигли по Приоритетному списку потребностей Украины (PURL). Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины... Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию", – заявил Уитакер.

Он подчеркнул, что PURL "укрепляет оборону Украины, одновременно способствуя мирным усилиям путем оказания давления на Россию, чтобы заставить ее сесть и оставаться за столом переговоров".

Как сообщала "Европейская правда", генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Украину пообещал, что найдет более $15 млрд на закупку оружия для ВСУ в рамках PURL.

Также Рютте сообщил, что 90% ракет для украинской ПВО, которые она использует сейчас, поступило через программу PURL.

Сбои в поставках ракет для ПВО являются болезненным вопросом для Киева, в частности, Зеленский резко раскритиковал Европу в Давосе из-за проблем на этом направлении.