Рютте: 90% ракет для української ППО надійшло через програму PURL

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що 90% ракет, які Україна використовує для протиповітряного захисту, надійшли за програмою PURL.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте сказав під час виступу у Верховній Раді України.

Генсек Альянсу заявив, що НАТО кожного дня продовжує діалог з Україною щодо військової допомоги, яка потрібна Києву для протидії російській агресії.

Рютте згадав про програму PURL, яка забезпечує закупівлю американської зброї для України коштом інших союзників. За його словами, від минулого літа за цією ініціативою країни НАТО передали 75% всіх ракет, які надійшли українським Силам оборони.

"Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір", – заявив генсек НАТО.

Рютте також відзначив те, що Альянс виграє від співпраці з Україною через бойовий досвід української армії та технології.

"Ми вчимося в вас. Ви застосовуєте інновації унікальним і винятковим способом. В результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною певні види обладнання і постачають його в Україну. Ми всі виграємо від цієї співпраці", – зазначив він.

Також генсек НАТО наголосив, що серед його пріоритетів – сильна українська армія.

"Ця підтримка потрібна для того, щоб ваші військові сили були сильними. Це залишається нашим пріоритетом. Ми хочемо не тільки завершення цієї війни, ми думаємо про майбутнє і хочемо забезпечити, щоб мир був тривалим", – додав Рютте.

Як писали, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва у вівторок, 3 лютого.

Візит генсека НАТО відбувається після того, як вночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Це сталося на тлі того, що 29 січня президент США Дональд Трамп заявив про згоду Путіна не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік.