МЗС Іспанії критикують за обмеження доступу преси і надмірну централізацію

Дипломати та журналісти Іспанії заявляють про "інституційний занепад" МЗС під керівництвом Хосе Мануеля Альбареса, звинувачуючи міністра в обмеженні доступу преси та надмірній централізації прийняття рішень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Мадридська асоціація преси засудила тиск з боку керівництва МЗС, зокрема практику поділу медіа на "дружні" та "ворожі", а також обмеження доступу до інформації для окремих репортерів.

Конфлікт перейшов у публічну площину минулого тижня, коли одна з журналісток дорікнула Альбаресу, що той не проводив самостійних пресконференцій уже вісім місяців. За даними видання El Confidencial Digital, після цього інциденту міністр намагався заборонити репортерці доступ до відомства – цю інформацію згодом офіційно підтвердив її роботодавець

Цей епізод викликав хвилю обурення серед іспанських журналістів-міжнародників. Вони звинувачують Альбареса в систематичному підриві свободи преси від самого початку його перебування на посаді у 2021 році.

Журналісти, серед яких Франсіско Карріон з El Independiente, засудили те, що вони назвали зростаючим "законом мовчання". Він проявляється у створенні чорних списків, обмеженні контактів із дипломатами та проведенні непрозорих брифінгів. Ангі Калеро з щоденної газети ABC розкритикувала комунікаційну стратегію міністерства, яка все більше покладається на соціальні медіа.

"Ми не маємо доступу до жодного дипломата. Ніхто не хоче говорити через страх. Існує незвичайний кодекс мовчання, типовий для недемократичних режимів, де панують чистки", – сказала Макарена Гутьєррес з газети La Razón.

Критики зазначають, що відсутність брифінгів і пресконференцій, а також відома політика міністерства не відповідати на запитання, створили значні прогалини в інформації щодо чутливих питань.

Зокрема, без належних роз’яснень залишилися переговори між ЄС і Великою Британією щодо статусу Гібралтару та морські переговори з Марокко, передача контролю над повітряним простором Західної Сахари та ініціативи Іспанії щодо включення каталонської, баскської та галісійської мов до мовного режиму ЄС.

Занепокоєння виходить за межі ЗМІ. Альберто Вірелла, президент Асоціації іспанських дипломатів (ADE) і колишній посол у Сенегалі, сказав Euractiv, що непрозорість відображає глибші проблеми всередині самого міністерства.

"Комунікаційна політика міністерства є аномальною", – сказав Вірелла, зазначивши, що послів – і дипломатів у ширшому сенсі – відмовляють від спілкування з пресою під загрозою догани.

Він додав, що процедури призначення також стали менш прозорими, оскільки призначення більше не ґрунтуються на стажі, а на критеріях, "відомих лише міністру".

"Такі умови сприяють свавіллю та кумівству", – сказав Вірелла, попередивши, що вони послаблюють ефективність дипломатичної діяльності Іспанії.

У відповідь на розгортання скандалу Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення в заяві, опублікованій у соціальних мережах, назвавши ці твердження "фейками".

Нагадаємо, торік у лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати нав’язувану адміністрацією Трампа назву "Американська затока" замість Мексиканської. У квітні Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь AP у президентському пулі журналістів.

Також Трамп подав позов проти The New York Times на 15 млрд доларів за буцімто наклеп; наразі суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.

