МИД Испании критикуют за ограничение доступа прессы и чрезмерную централизацию

Дипломаты и журналисты Испании заявляют об "институциональном упадке" МИД под руководством Хосе Мануэля Альбареса, обвиняя министра в ограничении доступа прессы и чрезмерной централизации принятия решений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Мадридская ассоциация прессы осудила давление со стороны руководства МИД, в частности практику разделения СМИ на "дружественные" и "враждебные", а также ограничение доступа к информации для отдельных репортеров.

Конфликт перешел в публичную плоскость на прошлой неделе, когда одна из журналисток упрекнула Альбареса в том, что он не проводил самостоятельных пресс-конференций уже восемь месяцев. По данным издания El Confidencial Digital, после этого инцидента министр пытался запретить репортерше доступ в ведомство – эту информацию впоследствии официально подтвердил ее работодатель.

Этот эпизод вызвал волну возмущения среди испанских журналистов-международников. Они обвиняют Альбареса в систематическом подрыве свободы прессы с самого начала его пребывания в должности в 2021 году.

Журналисты, среди которых Франсиско Каррион из El Independiente, осудили то, что они назвали растущим "законом молчания", который характеризуется черными списками, ограниченным доступом к дипломатам, непрозрачными брифингами, а Анги Калеро из ежедневной газеты ABC раскритиковала коммуникационную стратегию министерства, которая все больше полагается на социальные медиа.

"Мы не имеем доступа ни к одному дипломату. Никто не хочет говорить из-за страха. Существует необычный кодекс молчания, типичный для недемократических режимов, где царят чистки", – сказала Макарена Гутьеррес из газеты La Razón.

Критики отмечают, что отсутствие брифингов и пресс-конференций, а также известная политика министерства не отвечать на вопросы, создали значительные пробелы в информации по чувствительным вопросам.

В частности, без надлежащих разъяснений остались переговоры между ЕС и Великобританией о статусе Гибралтара и морские переговоры с Марокко, передача контроля над воздушным пространством Западной Сахары и инициативы Испании по включению каталонского, баскского и галисийского языков в языковой режим ЕС.

Беспокойство выходит за пределы СМИ. Альберто Вирелла, президент Ассоциации испанских дипломатов (ADE) и бывший посол в Сенегале, сказал Euractiv, что непрозрачность отражает более глубокие проблемы внутри самого министерства.

"Коммуникационная политика министерства является аномальной", – сказал Вирелла, отметив, что послов – и дипломатов в более широком смысле – отговаривают от общения с прессой под угрозой выговора.

Он добавил, что процедуры назначения также стали менее прозрачными, поскольку назначения больше не основываются на стаже, а на критериях, "известных только министру".

"Такие условия способствуют произволу и кумовству", – сказал Вирелла, предупредив, что они ослабляют эффективность дипломатической деятельности Испании.

В ответ на развертывание скандала Министерство иностранных дел отвергло обвинения в заявлении, опубликованном в социальных сетях, назвав эти утверждения "фейками".

Напомним, в феврале прошлого года Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать навязываемое администрацией Трампа название "Американский залив" вместо Мексиканского. В апреле Федеральный судья обязал Белый дом возобновить участие AP в президентском пуле журналистов.

Также Трамп подал иск против The New York Times на 15 млрд долларов за якобы клевету; пока суд отклонил его из-за несоответствия юридическим требованиям.

