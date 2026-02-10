ЗМІ: у Польщі за запитом Литви контртерористичні служби затримали чотирьох грузинів

Велика операція силових структур відбулася у польському місті Велунь у Лодзькому воєводстві – затримані четверо громадян Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо RMF24.

Столичні поліцейські у співпраці з Бюро антитерористичних операцій затримали чотирьох громадян Грузії. В операції також брали участь прикордонники.

Журналісти дізналися, що це була операція служб на замовлення литовського правосуддя, яке видало європейський слідчий ордер на затримання одного з грузинів, яких розшукують у їхній країні.

Справа є таємничою, ніхто не розкриває подробиць литовського запиту та причин, за якими іноземець мав бути затриманий і доставлений до Литви.

Однак, з огляду на масштаб операції та використання антитерористичних підрозділів, можна припустити, що йдеться про найтяжчі злочини.

Разом із розшукуваним грузином до рук правоохоронців потрапили ще троє його співвітчизників.

Контроль законності їхнього перебування в Польщі провела прикордонна служба. Незабаром має бути прийнято рішення про їхнє видворення з Польщі.

