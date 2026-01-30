У Польщі затримали чоловіка за онлайн-погрози міністрові, який підтримав одностатеві шлюби

У Польщі затримали 50-річного чоловіка, який погрожував в інтернеті міністру цифровізації Кшиштофу Гавковському.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Як повідомила прокурор Кароліна Стоцька-Мицек з Вроцлавської прокуратури, 50-річний чоловік був затриманий у Вроцлаві. В операції брали участь співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю.

Кшиштоф К. підозрюється у скоєнні трьох злочинів. У середині січня чоловік нібито погрожував смертю міністру цифровізації Кшиштофу Гавковському. Прокуратура повідомила, що чоловік написав під одним із дописів міністра, що "спалить його живцем".

Коментар можна було прочитати під дописом, який стосувався визнання одностатевих шлюбів. Гавковський у дописі заявив, що "це право, яке ми повинні і хочемо застосовувати".

Прокурор також звинуватив чоловіка в незаконному володінні вогнепальною зброєю, боєприпасами та коктейлями Молотова, які були знайдені в його квартирі під час затримання. Він також підозрюється у виготовленні вибухових речовин, що мають властивості чорного пороху.

Прокурор повідомила, що чоловік не визнав свою провину. Ба більше, він заявив, що його метою не було залякати міністра цифровізації. 50-річний чоловік також заявив, що не знав про необхідність мати дозвіл на зброю та боєприпаси, а порох виготовляв для розваги.

За рішенням суду 50-річний чоловік був тимчасово заарештований на три місяці. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

