СМИ: в Польше по запросу Литвы контртеррористические службы задержали четырех грузин

Крупная операция силовых структур прошла в польском городе Велунь в Лодзинском воеводстве – задержаны четверо граждан Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно RMF24.

Столичные полицейские в сотрудничестве с Бюро антитеррористических операций задержали четырех граждан Грузии. В операции также участвовали пограничники.

Журналисты узнали, что это была операция служб по заказу литовского правосудия, которое выдало европейский следственный ордер на задержание одного из грузин, которых разыскивают в их стране.

Дело является тайным, никто не раскрывает подробностей литовского запроса и причин, по которым иностранец должен был быть задержан и доставлен в Литву.

Однако, учитывая масштаб операции и использование антитеррористических подразделений, можно предположить, что речь идет о самых тяжких преступлениях.

Вместе с разыскиваемым грузином в руки правоохранителей попали еще трое его соотечественников.

Контроль законности их пребывания в Польше провела пограничная служба. Вскоре должно быть принято решение об их выдворении из Польши.

Накануне стало известно, что в Польше задержали хакера, которого считают виновным в краже данных около 2 миллионов клиентов онлайн-магазина восемь лет назад.

Тогда же в Польше задержали мужчину за онлайн-угрозы министру, который поддержал однополые браки.