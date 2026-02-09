У Польщі через 8 років впіймали підозрюваного у великій крадіжці персональних даних

У Польщі затримали хакера, якого вважають винним у крадіжці даних близько 2 мільйонів клієнтів онлайн-магазину вісім років тому.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у 2018 році з системами великого онлайн-магазину Morele.net. Хакери отримали базу даних понад 2 мільйонів покупців з іменами, телефонними номерами й адресами електронної пошти, адресами проживання та паролями до їхніх облікових засобів – але не дані платіжних карток.

Спершу розслідування зайшло у глухий кут через неможливість чітко встановити особу хакера, проте справа залишалась у фокусі уваги. Врешті його встановили та затримали 30 січня.

29-річному громадянину Польщі висунули звинувачення у неправомірному отриманні та розкритті інформації. Підозрюваному загрожує до 2 років позбавлення волі.

Тоді ж у Польщі затримали чоловіка за онлайн-погрози міністрові, який підтримав одностатеві шлюби.

Також повідомляли, що у Польщі підозрюють причетність хакерів російської розвідки до кібератак на енергооб’єкти країни.





