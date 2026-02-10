В Естонії назвали дати президентських виборів

Тури президентських виборів у парламенті Естонії Рійгікогу відбудуться 2 і 3 вересня.

Про це повідомив спікер парламенту Лаурі Хуссар після засідання Ради старійшин Рійгікогу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Хуссара, Рада старійшин обговорювала організаційні питання президентських виборів.

"Ми домовилися про те, що всі фракції обговорять можливі дати президентських виборів. Ми розглядали 2 і 3 вересня як дні, коли в Рійгікогу могли б відбутися перший, другий і третій тури президентських виборів", – сказав Хуссар.

Він додав, що, виходячи з цього, буде визначено і період роботи колегії виборників.

"До цього нам також належить затвердити зміни до закону про вибори президента республіки, які дозволили б перенести термін висування кандидата в президенти на більш ранній час", – зазначив Хуссар.

За словами Хуссара, обговорювалося, як максимально широко шукати кандидата в президенти, і одноголосно було вирішено продовжити роботу в форматі розширеної Ради старійшин, де від кожної парламентської фракції представлені два члени. Він уточнив, що при цьому можливо, що один представник фракції може бути і не членом Рійгікогу.

За словами Хуссара, розширена Рада старійшин збереться 26 лютого.

Хуссар також повідомив, що обговорюється питання про те, як залучити до пошуку спільного кандидата тих депутатів Рійгікогу, які політично себе не визначили.

В даний час в Рійгікогу на розгляді знаходиться законопроєкт про внесення змін до закону про вибори президента республіки, при другому читанні якого були відхилені поправки, що передбачали зміну чисельності колегії виборників.

Президент Естонії Алар Каріс, який обіймає посаду з жовтня 2021 року, раніше заявив, що з великою ймовірністю не братиме участі у виборах на другий термін.

Нагадаємо, прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.