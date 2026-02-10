В Эстонии назвали даты президентских выборов

Туры президентских выборов в парламенте Эстонии Рийгикогу состоятся 2 и 3 сентября.

Об этом сообщил спикер парламента Лаури Хуссар после заседания Совета старейшин Рийгикогу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Хуссара, Совет старейшин обсуждал организационные вопросы президентских выборов.

"Мы договорились о том, что все фракции обсудят возможные даты президентских выборов. Мы рассматривали 2 и 3 сентября как дни, когда в Рийгикогу могли бы состояться первый, второй и третий туры президентских выборов", – сказал Хуссар.

Он добавил, что, исходя из этого, будет определен и период работы коллегии выборщиков.

"До этого нам также предстоит утвердить изменения в закон о выборах президента республики, которые позволили бы перенести срок выдвижения кандидата в президенты на более раннее время", – отметил Хуссар.

По словам Хуссара, обсуждалось, как максимально широко искать кандидата в президенты, и единогласно было решено продолжить работу в формате расширенного Совета старейшин, где от каждой парламентской фракции представлены два члена. Он уточнил, что при этом возможно, что один представитель фракции может быть и не членом Рийгикоги.

По словам Хуссара, расширенный Совет старейшин соберется 26 февраля.

Хуссар также сообщил, что обсуждается вопрос о том, как привлечь к поиску общего кандидата тех депутатов Рийгикоги, которые политически себя не определили.

В настоящее время в Рийгикогу на рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента республики, при втором чтении которого были отклонены поправки, предусматривавшие изменение численности коллегии выборщиков.

Президент Эстонии Алар Карис, занимающий должность с октября 2021 года, ранее заявил, что с большой вероятностью не будет участвовать в выборах на второй срок.

Напомним, премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.