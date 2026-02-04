Лідери Латвії та Естонії закликали призначити спецпредставника ЄС для переговорів з РФ

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

Про це вони заявили в окремих коментарях Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Сіліня і Каріс зазначили, що будь-яке спілкування з Росією має здійснюватися після консультацій з Україною, і запропонували, щоб співрозмовник, якого ще належить призначити, був консенсусною фігурою.

"Я думаю, що нам потрібно займатися дипломатією. Завжди потрібно розмовляти, але нам потрібно ізолювати Росію і як і раніше застосовувати до неї санкції. Ми повинні бути за столом переговорів, тому що українці самі почали переговори. Так чому європейці не повинні вести переговори?" – сказала Сіліня.

Які потенційних європейських представників Сіліня назвав президента Франції, канцлера Німеччини, прем'єр-міністра Польщі і прем'єр-міністра Великої Британії.

"Так, нам дійсно потрібен посланець. Ймовірно, питання в тому, хто це буде. І я думаю, що у нас є багато варіантів. Я готова поїхати, якщо це буде потрібно, але я думаю, що європейські лідери з Німеччини або Франції, а також Великої Британії, яка є членом "коаліції рішучих", повинні бути тими, хто сидить за столом разом з американцями, допомагаючи Україні в цих дуже жорстких переговорах", – додала Сіліня.

Каріс не став називати імена, але підкреслив, що обраний посланець повинен бути представником великої європейської країни і користуватися "авторитетом у обох сторін".

"Європейський Союз також повинен бути залучений до цих дискусій. Хоча ми не воюємо з Росією безпосередньо, ми підтримуємо Україну вже багато років і продовжуємо це робити", – сказав Каріс.

"Ми теж повинні мати право голосу, але, як бачите, ми трохи запізнилися. Ми повинні були почати це, можливо, не президент Трамп, а ЄС, щоб також почати пошук дипломатичних рішень. Пару років тому ми були в позиції, що не розмовляємо з агресорами, а тепер переживаємо, що нас там немає (за столом)", – додав президент Естонії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вести діалог та відновлювати відносини з Росією буде помилкою, якщо та не відмовиться від імперіалістської політики.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підготовка до його розмови з російським правителем Владіміром Путіним триває на технічному рівні.

В грудні президент Франції висловив переконання, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.