Зеленський та прем’єр Молдови обговорили двосторонні проєкти

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну, який перебуває із візитом у Києві, обговорили двосторонні проєкти між країнами.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, вони обговорили двосторонні проєкти у сфері енергетики, залізниці та інфраструктури.

Також президент подякував Мунтяну за підтримку України та її населення.

"У нас є спільне бачення майбутнього у Євросоюзі, і шлях України та Молдови до ЄС має бути спільним, щоб усі в нашому регіоні виграли від посилення наших народів та Європи загалом", – додав Зеленський.

Під час свого візиту Мунтяну заявив, що до Києва прибуде партія гуманітарної допомоги від Молдови, яка включає електрогенератори та пожежні автомобілі.

Нагадаємо, восени минулого року президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який до того понад 20 років проживав в Україні.

Детальніше про це читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "Український" прем'єр та зміни щодо Придністров'я: чого чекати від нового уряду Молдови.