Зеленский и премьер Молдовы обсудили двусторонние проекты

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну, который находится с визитом в Киеве, обсудили двусторонние проекты между странами.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, они обсудили двусторонние проекты в сфере энергетики, железной дороги и инфраструктуры.

Также президент поблагодарил Мунтяну за поддержку Украины и ее населения.

"У нас есть общее видение будущего в Евросоюзе, и путь Украины и Молдовы в ЕС должен быть общим, чтобы все в нашем регионе выиграли от укрепления наших народов и Европы в целом", – добавил Зеленский.

Во время своего визита Мунтяну заявил, что в Киев прибудет партия гуманитарной помощи от Молдовы, которая включает электрогенераторы и пожарные автомобили.

Напомним, осенью прошлого года президент Молдовы Мая Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который до этого более 20 лет проживал в Украине.

