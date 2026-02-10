Пілоти німецької Lufthansa оголосили одноденний страйк через пенсійний спір

У суперечці щодо підвищення пенсій співробітників компанії Lufthansa профспілка пілотів Vereinigung Cockpit (VC) оголосила про одноденний страйк.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, страйк запланований на четвер, 12 лютого. Він торкнеться рейсів, що виконуються основною авіакомпанією Lufthansa та вантажною авіакомпанією Lufthansa Cargo, які вилітають з німецьких аеропортів.

VC вимагає підвищення внесків до пенсійної програми компанії для приблизно 4800 працівників кабіни. Керівництво авіакомпанії відхиляє цю вимогу через високі витрати та низьку прибутковість преміальної авіакомпанії.

Після голосування пілоти мають право страйкувати з жовтня, але тільки зараз оголошують про страйк.

Стюарди також страйкуватимуть того дня. Профспілка бортпровідників Ufo хоче змусити до переговорів про колективні угоди в основній компанії Lufthansa та її регіональній дочірній компанії Cityline за допомогою попереджувального страйку без голосування. Тільки там через стратегію групи під загрозою близько 800 робочих місць. Ufo вимагає тут колективного соціального плану.

Згідно з циркулярним листом до членів профспілки, керівництво відмовляється вести переговори. У головній компанії переговори про рамкову колективну угоду поки що були марними.

Нагадаємо, 2 лютого у Німеччині страйкували працівники транспортних компаній, що фактично паралізувало роботу громадського транспорту по всій країні.

Профспілка, яка організувала протест, наполягала на покращенні умов праці в місцевому громадському транспорті, таких як скорочення робочого часу, довші перерви та краща оплата нічних та вихідних змін.

У середу, 11 лютого, працівники державного сектора по всій Німеччині оголосять страйк напередодні переговорів про підвищення заробітної плати.