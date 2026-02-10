У Німеччині страйкуватимуть працівники держустанов

У середу, 11 лютого, працівники державного сектора по всій Німеччині оголосять страйк напередодні переговорів про підвищення заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Страйк оголошено серед працівників університетських клінік, вищих навчальних закладів та дорожньо-будівельних адміністрацій. У деяких федеральних землях страйкуватимуть також робітники дитячих садків та шкіл, очікується скасування занять.

Протести плануються у всіх федеральних землях Німеччини, крім Гессену.

У деяких регіонах страйк планують поширити на співробітників поліції, міністерств земель та підпорядкованих їм органів влади.

Профспілки, які організували протест, виступають за підвищення заробітної плати працівникам на сім відсотків. Тарифна спілка німецьких земель (TdL), яка представляє роботодавців, досі не подала жодної пропозиції. Переговори між ними мають відбутися після завершення страйків.

Нагадаємо, 2 лютого у Німеччині страйкували працівники транспортних компаній, що фактично паралізувало роботу громадського транспорту по всій країні.

Профспілка, яка організувала протест, наполягала на покращенні умов праці в місцевому громадському транспорті, таких як скорочення робочого часу, довші перерви та краща оплата нічних та вихідних змін.

Нагадаємо, 21 січня іспанська профспілка машиністів залізничного транспорту Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантій безпеки та надійності мережі після двох великих аварій, внаслідок яких загинули багато людей, у тому числі три машиністи.