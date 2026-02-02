У Німеччині страйки працівників паралізували роботу громадського транспорту

У Німеччині оголошено страйк працівників транспортних компаній, через що робота громадського транспорту фактично зупинилась.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє tagesschau.

У всіх 16 землях Німеччини автобуси та трамваї курсуватимуть за обмеженим графіком через страйк, який у п’ятницю, зо січня, оголосила Об’єднана профспілка працівників послуг Verdi.

У зв'язку з протестом автобуси, трамваї та метро залишатимуться у своїх депо багатьох муніципальних транспортних компаній. Низку рейсів без пасажирів проведуть задля того, щоб запобігти обмерзанню ліній електропередачі.

Збої у роботі транспорту посилює і погода. За прогнозами метеорологічної служби Німеччини, у деяких регіонах очікується крижаний дощ та ожеледиця.

Страйк розпочався в регіоні в неділю ввечері у землі Рейнланд-Пфальц. В сусідній землі Саар автобуси та поїзди також повернулися до своїх депо близько 22:00.

Працівники муніципальних транспортних компаній вимагають скорочення робочого тижня та збільшення тривалості періодів відпочинку, а також підвищення надбавок за роботу в нічний час і у вихідні дні.

Водночас страйк не вплинув на роботу регіональних та міжміських потягів Deutsche Bahn.

Як повідомлялося, у 30 січня профспілка Verdi анонсувала загальнонаціональний страйк у Німеччині, який може розтягнутися до середи та включатиме участь 100 тисяч працівників транспорту.

Нагадаємо, 21 січня іспанська профспілка машиністів залізничного транспорту Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантій безпеки та надійності мережі після двох великих аварій, внаслідок яких загинули багато людей, у тому числі три машиністи.

27 січня у Греції відбувся страйк через пожежу на фабриці у місті Трикала, в результаті якої загинули п'ятеро робітників.