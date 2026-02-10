Пилоты немецкой Lufthansa объявили однодневную забастовку из-за пенсионного спора

В споре о повышении пенсий сотрудников компании Lufthansa профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) объявил об однодневной забастовке.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, забастовка запланирована на четверг, 12 февраля. Она затронет рейсы, выполняемые основной авиакомпанией Lufthansa и грузовой авиакомпанией Lufthansa Cargo, которые вылетают из немецких аэропортов.

VC требует повышения взносов в пенсионную программу компании для примерно 4800 работников кабины. Руководство авиакомпании отклоняет это требование из-за высоких затрат и низкой доходности премиальной авиакомпании.

После голосования пилоты имеют право бастовать с октября, но только сейчас объявляют о забастовке.

Стюарды также будут бастовать в тот день. Профсоюз бортпроводников Ufo хочет заставить к переговорам о коллективных соглашениях в основной компании Lufthansa и ее региональной дочерней компании Cityline с помощью предупредительной забастовки без голосования. Только там из-за стратегии группы под угрозой около 800 рабочих мест. Ufo требует здесь коллективного социального плана.

Согласно циркулярному письму членам профсоюза, руководство отказывается вести переговоры. В главной компании переговоры о рамочном коллективном соглашении пока были бесплодными.

Напомним, 2 февраля в Германии бастовали работники транспортных компаний, что фактически парализовало работу общественного транспорта по всей стране.

Профсоюз, организовавший протест, настаивал на улучшении условий труда в местном общественном транспорте, таких как сокращение рабочего времени, более длительные перерывы и лучшая оплата ночных и выходных смен.

В среду, 11 февраля, работники государственного сектора по всей Германии объявят забастовку накануне переговоров о повышении заработной платы.