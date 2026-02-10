Євродепутати домовилися розблокувати затвердження торговельної угоди ЄС і США

Депутати Європарламенту досягли згоди щодо умов, необхідних для відновлення процесу затвердження тарифної угоди з США після призупинення роботи через нові загрози, пов'язані з Гренландією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Пропозиція охоплює частину угоди, укладеної між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Дональдом Трампом у Тернберрі, Шотландія, в липні, згідно з якою тарифи ЄС на американські товари будуть скасовані в обмін на 15% загальний тариф на експорт ЄС. Це вимагає схвалення Європарламентом.

Законодавці ЄС, які очолюють роботу над цим питанням, узгодили остаточні деталі угоди на закритому засіданні у вівторок, підтвердили депутати Європарламенту, які брали участь у засіданні. Голосування в комітеті відбудеться 24 лютого, що відкриє шлях для голосування на пленарному засіданні в березні та початку переговорів з Радою ЄС.

Депутат-соціаліст Бернд Ланге, голова комітету з питань торгівлі та головний переговірник Європарламенту з питань США, висловив задоволення тим, що його ключові вимоги, які він називає "п'ятьма с", були прийняті більшістю груп, назвавши це "хорошим результатом".

Він зазначив, що групи підтримали захисний механізм à-la-Mercosur, який може призвести до повторного введення мит у разі заподіяння шкоди вітчизняним виробникам, а також пункт про призупинення дії угоди у разі загрози територіальній суверенітету ЄС – навіть якщо критерії для його застосування ще не визначені.

"На практиці це означає, що після укладення угоди ЄС також матиме новий інструмент для реагування, якщо ми знову зазнаємо тарифного шантажу", – сказала шведська депутатка Європарламенту від партії "Renew" Карін Карлсбро.

"Ця угода забезпечує європейським підприємствам вкрай необхідну ясність і стабільність та відображає наше спільне розуміння спільних інтересів", – сказала переговірниця ЄНП Желяна Зовко.

Також було досягнуто згоди щодо більш активної участі Європарламенту в нагляді за угодою з Вашингтоном.

За словами Ланге, угода з США втратить чинність у березні 2028 року відповідно до так званої "застережної клаузули", яка діятиме протягом 24 місяців з цього моменту. Це компромісний варіант між вимогою соціалістів про 18-місячний термін і позицією Європейської народної партії, яка наполягала на 36 місяцях, щоб надати бізнесу більшу впевненість.

Щодо питання сталі, Ланге зазначив, що політичні групи визнали, що США порушили угоду в Тернберрі, ввівши мита на більшу кількість сталевих виробів з ЄС. Депутати Європарламенту домовилися автоматично встановити мита на сталеві вироби з США, якщо Вашингтон не скасує свої мита протягом наступних шести місяців.

Нагадаємо, у січні у Європарламенті призупинили роботу над затвердження торгової угоди ЄС і США.

Призупинення відбулось у відповідь на те, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію. Згодом він скасував свої погрози, заявивши, що наблизився до угоди щодо арктичного острова.