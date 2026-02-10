Евродепутаты договорились разблокировать утверждение торгового соглашения ЕС и США

Депутаты Европарламента достигли соглашения по условиям, необходимым для возобновления процесса утверждения тарифного соглашения с США после приостановки работы из-за новых угроз, связанных с Гренландией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Предложение охватывает часть соглашения, заключенного между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом в Тернберри, Шотландия, в июле, согласно которому тарифы ЕС на американские товары будут отменены в обмен на 15% общий тариф на экспорт ЕС. Это требует одобрения Европарламентом.

Законодатели ЕС, возглавляющие работу над этим вопросом, согласовали окончательные детали соглашения на закрытом заседании во вторник, подтвердили депутаты Европарламента, участвовавшие в заседании. Голосование в комитете состоится 24 февраля, что откроет путь для голосования на пленарном заседании в марте и начала переговоров с Советом ЕС.

Депутат-социалист Бернд Ланге, председатель комитета по вопросам торговли и главный переговорщик Европарламента по вопросам США, выразил удовлетворение тем, что его ключевые требования, которые он называет "пятью с", были приняты большинством групп, назвав это "хорошим результатом".

Он отметил, что группы поддержали защитный механизм à-la-Mercosur, который может привести к повторному введению пошлин в случае нанесения ущерба отечественным производителям, а также пункт о приостановлении действия соглашения в случае угрозы территориальному суверенитету ЕС – даже если критерии для его применения еще не определены.

"На практике это означает, что после заключения соглашения ЕС также будет иметь новый инструмент для реагирования, если мы снова подвергнемся тарифному шантажу", – сказала шведский депутат Европарламента от партии "Renew" Карин Карлсбро.

"Это соглашение обеспечивает европейским предприятиям крайне необходимую ясность и стабильность и отражает наше общее понимание общих интересов", – сказала переговорщица ЕНП Желяна Зовко.

Также было достигнуто соглашение о более активном участии Европарламента в надзоре за соглашением с Вашингтоном.

По словам Ланге, соглашение с США утратит силу в марте 2028 года в соответствии с так называемой "оговоркой", которая будет действовать в течение 24 месяцев с этого момента. Это компромиссный вариант между требованием социалистов о 18-месячном сроке и позицией Европейской народной партии, которая настаивала на 36 месяцах, чтобы дать бизнесу большую уверенность.

По вопросу стали Ланге отметил, что политические группы признали, что США нарушили соглашение в Тернберри, введя пошлины на большее количество стальных изделий из ЕС. Депутаты Европарламента договорились автоматически установить пошлины на стальные изделия из США, если Вашингтон не отменит свои пошлины в течение следующих шести месяцев.

Напомним, в январе в Европарламенте приостановили работу над утверждением торгового соглашения ЕС и США.

Приостановка произошла в ответ на то, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию. Впоследствии он отменил свои угрозы, заявив, что приблизился к соглашению по арктическому острову.