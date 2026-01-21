Укр Рус Eng

Європарламент поставив на паузу затвердження торгової угоди ЄС і США

Новини — Середа, 21 січня 2026, 17:29 — Марія Ємець

У Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердження торгової угоди ЄС і США у зв’язку з останніми тарифними погрозами Дональда Трампа щодо низки членів Євросоюзу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму X оголосив голова торгового комітету Європарламенту, представник фракції соціал-демократів Бернд Ланге.

"Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері", – повідомив Ланге. 

"На кону – наш суверенітет і територіальна цілісність. "Бізнес як завжди" вже неможливий", – додав євродепутат. 

Перед цим лідери найбільших груп Європарламенту заявили про необхідність ставити на паузу затвердження торгової угоди ЄС зі США через тарифні погрози Трампа низці європейських країн за позицію щодо Гренландії.

Окрім того, Трамп взявся погрожувати Франції гігантськими митами на шампанське через очікувану відмову приєднатися до створюваної ним Ради миру. 

Нагадаємо, 27 липня США та ЄС оголосили про укладення рамкової торгової угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. 

Реакція європейських столиць на неї була неоднозначною, від Європарламенту також лунала критика за надмірні поступки ЄС. 

Перед тим США погрожували митами на європейські товари у розмірі 30%, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

