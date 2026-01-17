Трамп оголосив про мита щодо низки країн через Гренландію

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, з 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія будуть обкладатися 10% тарифом на будь-які та всі товари, що експортуються до США.

З 1 червня 2026 року тариф буде підвищено до 25%, додав він.

"Цей тариф діятиме доти, доки не буде досягнуто угоди про повну і тотальну купівлю Гренландії… Сполучені Штати Америки негайно відкриті для переговорів з Данією та/або будь-якою з цих країн, які поставили під такий ризик так багато, незважаючи на все, що ми для них зробили, включаючи максимальний захист протягом стількох десятиліть", – зазначив президент США.

Він вказав, що США "субсидували Данію та всі країни Європейського Союзу, а також інші країни, протягом багатьох років, не стягуючи з них тарифи або будь-які інші форми відшкодування".

"Тепер, після століть, настав час Данії повернути борг – на кону мир у всьому світі! Китай і Росія хочуть Гренландію, і Данія нічого не може з цим вдіяти… Тільки США під керівництвом Трампа можуть грати в цю гру – і дуже успішно! Ніхто не чіпатиме цей священний шматок землі, особливо з огляду на те, що на кону національна безпека Сполучених Штатів і світу в цілому", – переконаний Трамп.

Нагадаємо, 14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.