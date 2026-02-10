Полковника ВПС Греції взяли під варту через шпигунство на користь Китаю

54-річний полковник грецьких ВПС був взятий під варту у вівторок і звинувачений у продажу секретної військової інформації Китаю після восьми з половиною годин допиту військовим прокурором в Афінському військовому суді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Під час свідчень офіцер взяв на себе повну відповідальність і заявив, що був втягнутий у цю справу без свого наміру. Він сказав, що не намагався виправдовуватися чи захищатися і з самого початку поставив себе у розпорядження своєї служби та системи правосуддя, щоб сприяти розслідуванню.

"Я щиро прошу вибачення у своєї країни, збройних сил, колег і родини", – сказав він, додавши, що "абсолютно довіряє військовому правосуддю" і просить про "справедливе і розумне покарання".

Джерела повідомили, що полковник заявив слідчим, що у нього не було спільників, і додав, що його поїздка до Китаю була законною і що він отримав відповідний дозвіл від своєї служби.

Його адвокат, Васіліс Хейрдаріс, сказав, що спочатку обвинувачений вважав, що має справу з приватною компанією з Китаю. "З моменту його приїзду до Китаю вони тиснули на нього, щоб він надав документи НАТО та конфіденційну інформацію. На жаль, він був змушений це зробити під тиском і страхом. Вони згадали про його родину, і він був змушений брати участь у процесі, якого не хотів", – сказав він.

За даними джерел, офіцер також нібито визнав незаконність своїх дій під час первинного обшуку його офісу. Влада також вилучила файли з мобільного телефону, який використовувався для надсилання секретної інформації до Пекіна.

Полковнику загрожує звинувачення у збиранні та передачі секретної військової інформації, що карається позбавленням волі на строк до 20 років. Згідно з новим Кримінальним кодексом, засудження також може призвести до позбавлення грецького громадянства.

Справа залишається під слідством військових судових органів.

Нещодавно у Польщі взяли під варту давнього співробітника Міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії.

Повідомляли також, що у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.