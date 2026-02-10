Полковника ВВС Греции взяли под стражу за шпионаж в пользу Китая

54-летний полковник греческих ВВС был взят под стражу во вторник и обвинен в продаже секретной военной информации Китаю после восьми с половиной часов допроса военным прокурором в Афинском военном суде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Во время показаний офицер взял на себя полную ответственность и заявил, что был втянут в это дело без своего намерения. Он сказал, что не пытался оправдываться или защищаться и с самого начала поставил себя в распоряжение своей службы и системы правосудия, чтобы содействовать расследованию.

"Я искренне прошу прощения у своей страны, вооруженных сил, коллег и семьи", – сказал он, добавив, что "абсолютно доверяет военному правосудию" и просит о "справедливом и разумном наказании".

Источники сообщили, что полковник заявил следователям, что у него не было сообщников, и добавил, что его поездка в Китай была законной и что он получил соответствующее разрешение от своей службы.

Его адвокат, Василис Хейрдарис, сказал, что сначала обвиняемый считал, что имеет дело с частной компанией из Китая. "С момента его приезда в Китай они давили на него, чтобы он предоставил документы НАТО и конфиденциальную информацию. К сожалению, он был вынужден это сделать под давлением и страхом. Они упомянули о его семье, и он был вынужден участвовать в процессе, которого не хотел", – сказал он.

По данным источников, офицер также якобы признал незаконность своих действий во время первичного обыска его офиса. Власти также изъяли файлы с мобильного телефона, который использовался для отправки секретной информации в Пекин.

Полковнику грозит обвинение в сборе и передаче секретной военной информации, что наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Согласно новому Уголовному кодексу, осуждение также может привести к лишению греческого гражданства.

Дело остается под следствием военных судебных органов.

Недавно в Польше взяли под стражу давнего сотрудника Министерства обороны, которого подозревают в шпионаже в интересах России.

Сообщалось также, что в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.