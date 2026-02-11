В нескольких странах ЕС многие люди верят в скорую победу РФ в войне – опрос

В ряде стран Европы больше жителей верят в победу России, а не Украины, в войне, при этом большинство считают, что РФ и Украина либо достигнут мирного соглашения, либо война продолжится и дальше.

Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования в 13 странах Европы, заказанного аналитическим центром "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR), на основе которого "Европейская правда" опубликовала статью.

Опрос показывает, что вера в окончание войны в 2026 году не преобладает среди европейцев. Наиболее популярное мнение – что через год война все еще будет продолжаться. В Украине 46% опрошенных также ответили в ноябре 2025 года, что через год война еще будет продолжаться.

Исследование показало, что в 7 из 12 стран, где проводился опрос (Германия, Швейцария, Франция, Италия, Испания, Венгрия, Болгария), двузначный процент респондентов верят в победу РФ.

А вот вера в победу Украины присуща только украинцам.

21% опрошенных в Украине выбрали этот вариант, ни в одном другом государстве Европы нет близких показателей. Ближайшие – Эстония и Португалия, по 8%.

При этом в статье отмечаются показатели Португалии, которые демонстрируют высокий уровень веры в Украину. Здесь зафиксировали 30% тех, кто считает, что через год война еще будет продолжаться, и аж 51% верят в подписание мирного соглашения.

Самые пессимистичные в отношении Украины цифры демонстрируют жители Болгарии – 30% опрошенных считают, что Россия одержит военную победу.

"Даже в Венгрии, где руководство страны ведет открыто антиукраинскую политику, такого нет, там победы Кремля ждут лишь 14%", – говорится в статье.

ECFR проводила исследование в ноябре 2025 года в 11 европейских государствах НАТО – это Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария, а также в двух государствах вне Альянса – в Украине и Швейцарии.

Это исследование также показало, что все больше жителей европейских стран теряют доверие к США как к союзнику в рамках НАТО.

Также говорилось о том, что среди жителей ряда европейских стран нет единства в вопросе возможного создания своей собственной системы ядерного сдерживания, чтобы уменьшить зависимость от США.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": США – больше не союзник Европы. Как Трамп меняет мнение в ЕС и кто потерял веру в Украину.