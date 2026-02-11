Країни Європи масово втрачають довіру до США – дослідження

Дедалі більше жителів європейських країн втрачають довіру до США як до союзника в межах НАТО, зокрема на тлі зазіхань президента Дональда Трампа на Гренландію і зростання напруженості між Вашингтоном та іншими європейськими столицями.

Про це свідчать дані масштабного дослідження у 13 державах Європи, яке замовив аналітичний центр "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR), на основі якого "Європейська правда" опублікувала статтю.

У статті йдеться, що у більшості держав, де відбулося опитування, лише 10–15% громадян вважають США союзником.

Лише у трьох з 11 держав НАТО, де проводилося опитування, понад чверть респондентів бачать США союзником – це Польща, Британія та Угорщина.

Порівняно з 2024 роком довіра до США як до союзника у країнах, де проводили дослідження, впала усюди. Причому у Данії, яка зіткнулася з претензіями президента Дональда Трампа на Гренландію, падіння є найбільшим – з 30% у 2024-му до 15% у 2025-му.

Водночас Україна з показником у 18% лишається у лавах країн з проамериканськими настроями у Європі.

Крім того, дослідження також зафіксувало зростання кількості тих, хто називає США суперником, супротивником чи ворогом.

"З держав НАТО, де проходили опитування, лише у Польщі та Естонії ця група склала 9%. У решті "союзників" – це двозначна кількість. Подекуди йдеться навіть про двозначну кількість тих, хто класифікує Штати як ворога Європи", – йдеться у статті.

Зокрема, у Німеччині, Франції та Іспанії по 28% людей назвали США суперником або супротивником.

"Напруження всередині НАТО має або владнатися в осяжному майбутньому, або, за браком довіри, Альянсу доведеться пройти через внутрішні зміни. Наразі немає ознак, що йдеться про перший варіант, і до зміни влади у США це навряд чи можливо. Трамп тепер відкрито позиціонує Сполучені Штати саме як суперника решти держав НАТО та як їхнього потенційного супротивника. А після Гренландії ставлення до Штатів у Європі є очевидно гіршим, і це додатково прискорює процеси", – резюмується в статті.

ECFR проводила дослідження у листопаді 2025 року в 11 європейських державах НАТО – це Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія, а також у двох державах поза Альянсом – в Україні та Швейцарії.

Ще одне опитування показало, що майже дві третини німців вважають, що найближчими роками Сполучені Штати становитимуть серйозну загрозу для миру у світі.

До того ж більш як дві третини громадян Європейського Союзу переконані, що президент США Дональд Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру.

