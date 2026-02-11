ЄС пропонує план протидії дронам

Європейська комісія представила свій план дій щодо протидії зростаючій загрозі, яку становлять дрони для безпеки ЄС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в ЄК, останнім часом Євросоюз стикається з проблемами, пов'язаними з дронами і метеорологічними кулями, що призводить, зокрема до перебоїв в роботі аеропортів і становить ризик для критично важливої інфраструктури, зовнішніх кордонів і громадських місць.

Запропонований план дій, зокрема сприяє розвитку конкурентоспроможного європейського ринку дронів, розкриваючи потенціал для інновацій, зростання та створення робочих місць у цьому важливому секторі.

З метою підвищення готовності ЄС у плані дій пропонується новий підхід до технологічного розвитку та швидкого нарощування промислового виробництва.

Паралельно з цим Єврокомісія запропонує пакет заходів з безпеки, щоб переглянути чинні правила щодо цивільних повітряних дронів та адаптувати їх до нових реалій безпеки.

З метою захисту критичної інфраструктури Комісія надасть чіткі вказівки для операторів, запустить пілотний проєкт для поліпшення морського спостереження та допоможе державам-членам захиститися від загроз, що виникають на великій висоті, таких як метеорологічні аеростати, запущені з-поза меж ЄС.

В плані також передбачено заходи, які сприятимуть створенню єдиних систем відображення повітряного простору, що інтегрують усі відповідні дані для ідентифікації легальних дронів, а також дослідженню разом з державами-членами можливості поступового створення Платформи інцидентів із дронами.

Єврокомісія також пропонує організувати щорічні масштабні навчання ЄС з протидії дронам. Крім того, вона продовжуватиме надавати Frontex – агентству ЄС з охорони кордонів і берегової охорони – дрони та технології, необхідні для охорони кордонів. Frontex надаватиме практичні рекомендації щодо багаторівневих моделей розгортання та транскордонного реагування на інциденти.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.