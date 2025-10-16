ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку наступного року

ЄС прагне до створення альянсу безпілотників з Україною вже на початку наступного року.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, представляючи оборонну дорожню карту ЄС, передає "Європейська правда".

Каллас згадала про альянс дронів, говорячи про потребу безпекових гарантій для України та зміцнення українського війська.

"Україна – це все ще наша перша лінія оборони. Саме тому безпекові гарантії для України є також частиною дорожньої карти", – сказала вона.

За словами Каллас, найсильніша гарантія безпеки – це сильна оборонна промисловість України і сильні Збройні сили України.

"Ми виклали наші наріжні камені, в тому числі створення альянсу дронів з Україною на початку наступного року", – сказала Каллас, назвавши неймовірними здатності українських виробників дронів, з якими вона могла ознайомитись під час останнього візиту до Києва.

"Ми маємо використати їхній досвід з поля бою, а також їхні інновації для спільного розвитку", – зазначила вона.

Раніше створення альянсу дронів з Україною анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка заявила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту, фінансованого коштом прибутків від заморожених російських активів, на виробництво безпілотників для України.

Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.