ЕС предлагает план противодействия дронам

Европейская комиссия представила свой план действий по противодействию растущей угрозе, которую представляют дроны для безопасности ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ЕК, в последнее время Евросоюз сталкивается с проблемами, связанными с дронами и метеорологическими шарами, что приводит, в частности, к перебоям в работе аэропортов и представляет риск для критически важной инфраструктуры, внешних границ и общественных мест.

Предложенный план действий, в частности, способствует развитию конкурентоспособного европейского рынка дронов, раскрывая потенциал для инноваций, роста и создания рабочих мест в этом важном секторе.

С целью повышения готовности ЕС в плане действий предлагается новый подход к технологическому развитию и быстрому наращиванию промышленного производства.

Параллельно с этим Еврокомиссия предложит пакет мер по безопасности, чтобы пересмотреть действующие правила в отношении гражданских воздушных дронов и адаптировать их к новым реалиям безопасности.

С целью защиты критической инфраструктуры Комиссия предоставит четкие указания для операторов, запустит пилотный проект для улучшения морского наблюдения и поможет государствам-членам защититься от угроз, возникающих на большой высоте, таких как метеорологические аэростаты, запущенные из-за пределов ЕС.

В плане также предусмотрены меры, которые будут способствовать созданию единых систем отображения воздушного пространства, интегрирующих все соответствующие данные для идентификации легальных дронов, а также исследованию совместно с государствами-членами возможности постепенного создания Платформы инцидентов с дронами.

Еврокомиссия также предлагает организовать ежегодные масштабные учения ЕС по противодействию дронам. Кроме того, она будет продолжать предоставлять Frontex – агентству ЕС по охране границ и береговой охране – дроны и технологии, необходимые для охраны границ. Frontex будет предоставлять практические рекомендации по многоуровневым моделям развертывания и трансграничного реагирования на инциденты.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.