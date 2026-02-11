В НАТО наполягають, що у постачанні ракет Patriot не було затримки, про яку казав Зеленський

Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot в ЗСУ у січні 2026 року, який став причиною ураження енергетичної інфраструктури, не був пов'язаний із затримкою платежів від європейських донорів або з іншими фінансовими проблемами.

Про це заявив посадовець НАТО, причетний до діяльності програми PURL, у розмові з журналістами у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Офіційний представник Альянсу, що спілкувався з журналістами напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників, надав, за правилами НАТО, інформацію на умовах анонімності, але при цьому категорично заперечив, що існувала затримка постачань, пов'язана з фінансуванням.

Також у НАТО заперечують самі заяви про "затримку" постачання засобів ППО.

"З нашої точки зору та з точки зору США, затримок у поставках не було. Те, що постачається в рамках програми PURL (закупівлі зброї для України в США. – "ЄП"), рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було", – заявив посадовець.

Також представник Альянсу наполягає, що постачання американських засобів ППО побудовано таким чином, що нібито "затримка з оплатою", про яку казали у Києві, не могла би вплинути на постачання.

"Так, ми постійно шукаємо фінансування від союзників і партнерів для наступних пакетів, але між фінансуванням і постачанням немає прямого зв'язку. США не затримують постачання через мотиви фінансування", – наголосів він.

Утім, представник Альянсу додав, що вважає цілком зрозумілими претензії, які лунають, зокрема, від президента Зеленського, оскільки ЗСУ дійсно відчувають дефіцит протиракет. "Президент має рацію, що Україна відчуває гостру нестачу критично важливих боєприпасів, таких як PAC-3, PAC-2 (перехоплювачі для Patriot. – "ЄП"), і навіть PURL не може забезпечити необхідну кількість, коли Росія перевантажує ППО ракетами. Завжди є дефіцит (перехоплювачів)", – заявив він.

Також у НАТО наголошують, що президент Зеленський має рацію щодо непередбачуваності дати постачання через специфіку логістики: "Експертами з логістики пояснюють, що неможливо передбачити, в який саме день або тиждень певна ракета перетне кордон. Але це залежить від логістичного ланцюга, а не від фінансування".

"Ракети надходять так швидко, як тільки США можуть їх доставити. Але зрозуміло, що Зеленський розчарований, бо йому потрібно набагато більше", – підсумував посадовець.

Як повідомлялося, Зеленський, що "наїхав" на Європу в Давосі, пояснив згодом, що це нібито було пов'язано з проблемами у фінансуванні. "Транш по PURL (для закупівлі зброї в США) не був проплачений. Ракети не прийшли", – заявив він тоді.

Згодом у НАТО повідомили, що низка партнерів передадуть Україні ракети ППО з власних запасів, щоби подолати дефіцит постачання з США.

Днями посол України при НАТО назвала шість країн, що найбільше допомогли у закупівлі зброї в США.