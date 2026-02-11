Посол при НАТО назвала 6 країн, що найбільше допомогли Україні у закупівлі зброї в США

Очільниця дипмісії України при НАТО Альона Гетьманчук перерахувала держави, що надали Україні найбільшу допомогу у закупівлі критично необхідної американської зброї, включаючи ППО, яке здійснюється за механізмом PURL.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Брюсселі напередодні міністерського засідання НАТО, куди запрошена також Україна.

Посол підтвердила, що розподіл допомоги Україні між державами-членами НАТО є нерівномірним, і є кілька держав-лідерів, що закривають непропорційно велику частку витрат.

"Лідер по внесках у PURL – це Норвегія. Донор номер два – Нідерланди, номер три – Німеччина. Є ще три країни, які дуже близько – це Канада, Швеція і Данія", – розповіла вона.

За словами Гетьманчук, ці держави-лідери ставлять питання щодо справедливого розподілу коштів, і це є проблемою у фінансуванні програми. Втім, вони готові і надалі підтримувати Україну.

"Оці топ-6 – це фактично кістяк фінансування PURL. Є й інші, які також зробили помітні внески. Всі ці крани чудово розуміють: не підтримуючи PURL, вони покарають виключно Україну - українців в тилу, які сидять в екстремально холодних температурах під жахливими обстрілами, а також українських військових, яким треба стримувати фронт", – пояснила дипломатка.

Як повідомлялося, держави НАТО попри проблеми з Гренландією готові фінансувати закупівлю американської зброї для ЗСУ.

Водночас вже цього тижня до закупівлі американської зброї для ЗСУ мають доєднатися нові країни.

Також відомо, що у НАТО повністю переглянули свою роль у допомозі Україні, і зараз 80% зброї до ЗСУ йде через Альянс.