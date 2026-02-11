В НАТО настаивают, что в поставке ракет Patriot не было задержки, о которой говорил Зеленский

Дефицит ракет-перехватчиков для Patriot в ВСУ в январе 2026 года, который стал причиной поражения энергетической инфраструктуры, не был связан с задержкой платежей от европейских доноров или с другими финансовыми проблемами.

Об этом заявил чиновник НАТО, причастный к деятельности механизма PURL, в разговоре с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Официальный представитель Альянса, который общался с журналистами накануне заседания министров обороны государств-союзников, предоставил, по правилам НАТО, информацию на условиях анонимности, но при этом категорически отрицал, что существовала задержка поставок, связанная с финансированием.

Также в НАТО отрицают сами заявления о "задержке" поставок средств ПВО.

"С нашей точки зрения и с точки зрения США, задержек в поставках не было. То, что поставляется в рамках программы PURL (закупки оружия для Украины в США. – "ЕП"), движется так быстро, как это позволяют логистические цепочки США. Дополнительных пауз в этой поставке не было", – заявил чиновник.

Также представитель Альянса настаивает, что поставки американских средств ПВО построены таким образом, что якобы "задержка с оплатой", о которой говорили в Киеве, не могла бы повлиять на поставки.

"Да, мы постоянно ищем финансирование от союзников и партнеров для следующих пакетов, но между финансированием и поставками нет прямой связи. США не задерживают поставки по мотивам финансирования", – подчеркнул он.

Впрочем, представитель Альянса добавил, что считает вполне понятными претензии, которые звучат, в частности, от президента Зеленского, поскольку ВСУ действительно ощущают дефицит противоракет. "Президент прав, что Украина испытывает острую нехватку критически важных боеприпасов, таких как PAC-3, PAC-2 (перехватчики для Patriot. – "ЕП"), и даже PURL не может обеспечить необходимое количество, когда Россия перегружает ПВО ракетами. Всегда есть дефицит (перехватчиков)", – заявил он.

Также в НАТО отмечают, что президент Зеленский прав по поводу непредсказуемости даты поставки из-за специфики логистики: "Экспертами по логистике объясняют, что невозможно предсказать, в какой именно день или неделю определенная ракета пересечет границу. Но это зависит от логистической цепи, а не от финансирования".

"Ракеты поступают так быстро, как только США могут их доставить. Но понятно, что Зеленский разочарован, потому что ему нужно гораздо больше", – подытожил чиновник.

Как сообщалось, Зеленский что "наехал" на Европу в Давосе, объяснил впоследствии, что это якобы было связано с проблемами в финансировании. "Транш по PURL (для закупки оружия в США) не был проплачен. Ракеты не пришли", – заявил он тогда.

Впоследствии в НАТО сообщили, что ряд партнеров передадут Украине ракеты ПВО из собственных запасов, чтобы преодолеть дефицит поставок из США.

На днях посол Украины при НАТО назвала шесть стран, которые больше всего помогли в закупке оружия в США.