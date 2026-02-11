Лукашенко особисто не поїде на перше засідання Ради миру Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко отримав запрошення на перше засідання Ради миру Трампа, але не поїде туди особисто.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, її слова наводять у Telegram-каналі "Пул Первого", що фактично є ресурсом пресслужби Лукашенка.

Речниця сказала, що Александр Лукашенко отримав запрошення на перше засідання Ради миру, яку створює президент США Дональд Трамп.

"На жаль, ми його отримали надто пізно, робочий графік президента на цей період вже розпланований. Ми із задоволенням відвідали би Сполучені Штати, але є питання, які неможливо відкласти", – прокоментувала Ейсмонт.

"Також ми беремо до уваги можливі логістичні труднощі, які можуть виникнути через незаконні санкції, передусім ЄС – з огляду на закриття повітряного простору над ЄС. У зв’язку з цим і всупереч нашому бажанню президент не зможе взяти участь у заході", – додала речниця.

Вона додала, що Білорусь буде представлена на зустрічі міністром закордонних справ і Вашингтон вже поінформували про це рішення.

Нагадаємо, документи про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали 22 січня у Давосі, туди запросили у тому числі Білорусь та Росію.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн, з ЄС участь взяли лише прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення Трампа.

Як відомо, у другій половині 2025 року адміністрація Трампа активізувала контакти з офіційним Мінськом, що у підсумку призвело до масштабних звільнень політв’язнів, у тому числі найвідоміших, в обмін на зняття американських санкцій.

Читайте детальніше на цю тему: "Велика угода" Лукашенка та Трампа: що стоїть за звільненням ключових політв'язнів Білорусі.