Лукашенко підписав документ щодо приєднання Білорусі до Ради миру Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав документ про приєднання країни до створюваної американським президентом Дональдом Трампом Ради миру.

Про це він заявив журналістам у вівторок, 20 січня, пише БЕЛТА, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Лукашенко підписав документи про приєднання Білорусі до Ради миру, а також щодо виконання положень статуту Ради миру відповідно до передбачуваної процедури, яка "була визначена в листі президента США".

"Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їх пропозицію, стати учасниками цієї Ради", – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Згода висловлена у листі на ім'я "Його Високоповажності Марко Рубіо".

Відповідаючи на питання про реальні умови вступу до Ради миру і чутки про те, що для цього потрібно внести 1 млрд доларів, Лукашенко сказав, що "ці хворі люди вкотре одуріли". "Просто треба читати документ. Ніяких грошей не потрібно", – додав він.

Раніше ЗМІ писали те, що президент Франції відмовився від запрошення Трампа долучитися до Ради миру.

За планами Трампа, Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.