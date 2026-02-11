Лукашенко лично не поедет на первое заседание Совета мира Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашение на первое заседание Совета мира Трампа, но не поедет туда лично.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-секретарь Лукашенко Наталия Эйсмонт, ее слова приводят в Telegram-канале "Пул Первого", что фактически является ресурсом пресс-службы Лукашенко.

Пресс-секретарь сказала, что Александр Лукашенко получил приглашение на первое заседание Совета мира, который создает президент США Дональд Трамп.

"К сожалению, мы его получили слишком поздно, рабочий график президента на этот период уже распланирован. Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты, но есть вопросы, которые невозможно отложить", – прокомментировала Эйсмонт.

"Также мы принимаем во внимание возможные логистические трудности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, прежде всего ЕС – учитывая закрытие воздушного пространства над ЕС. В связи с этим и вопреки нашему желанию президент не сможет принять участие в мероприятии", – добавила пресс-секретарь.

Она добавила, что Беларусь будет представлена на встрече министром иностранных дел, и Вашингтон уже проинформировали об этом решении.

Напомним, документы о создании Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа подписали 22 января в Давосе, туда пригласили в том числе Беларусь и Россию.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран, из ЕС участие приняли только премьер-министры Венгрии и Болгарии.

20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению Трампа.

Как известно, во второй половине 2025 года администрация Трампа активизировала контакты с официальным Минском, что в итоге привело к масштабным освобождениям политзаключенных, в том числе самых известных, в обмен на снятие американских санкций.

