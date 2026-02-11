Європарламент схвалив надання Україні кредиту на 90 млрд євро

Європейський парламент у середу, 11 лютого, підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит в розмірі 90 млрд євро для фінансування військових та бюджетних витрат.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Європарламенту.

Євродепутати підтримали кредит для України на період 2026-2027 років 458 голосами "за". 140 законодавців виступили проти і 44 утрималися від голосування.

Кредит для України складається з 60 млрд євро військової допомоги та 30 млрд євро бюджетної підтримки, що фінансується коштом запозичень ЄС.

Якщо певні види озброєння, необхідні Україні, не будуть негайно доступні в країнах з ЄС, до їх постачання з інших країн за межами блоку застосовуватиметься низка цільових винятків.

Фінансова допомога надаватиметься відповідно до потреб України.

Для того, щоб рішення остаточно вступило в дію, Європейська рада також має офіційно ухвалити пакет законодавчих актів про виділення кредиту. Очікується, що перший платіж виплатять вже на початку другого кварталу 2026 року.

19 грудня саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро, яке передбачає закриття двох третин потреб України у 2026-27 як в бюджетній, так і в оборонній сфері.

4 лютого посли держав Європейського союзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі.