Европарламент одобрил предоставление Украине кредита на 90 млрд евро

Европейский парламент в среду, 11 февраля, поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро для финансирования военных и бюджетных расходов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Европарламента.

Евродепутаты поддержали кредит для Украины на период 2026-2027 годов 458 голосами "за". 140 законодателей выступили против и 44 воздержались от голосования.

Кредит для Украины состоит из 60 млрд евро военной помощи и 30 млрд евро бюджетной поддержки, финансируемой за счет заимствований ЕС.

Если определенные виды вооружения, необходимые Украине, не будут немедленно доступны в странах с ЕС, к их поставке из других стран за пределами блока будет применяться ряд целевых исключений.

Финансовая помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины.

Для того, чтобы решение окончательно вступило в силу, Европейский совет также должен официально принять пакет законодательных актов о выделении кредита. Ожидается, что первый платеж выплатят уже в начале второго квартала 2026 года.

19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро, которое предусматривает закрытие двух третей потребностей Украины в 2026-27 как в бюджетной, так и в оборонной сфере.

4 февраля послы государств Европейского союза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) согласовали механизмы предоставления Украине в 2026-27 годах кредита на сумму 90 млрд евро, в частности, позволив третьим странам участвовать в этом процессе.