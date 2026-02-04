Посли ЄС погодились, що до кредиту в 90 млрд євро для України можуть долучатися треті країни

У середу, 4 лютого, посли держав Європейського союзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у Кіпрському головуванні у Раді ЄС.

Посли ЄС узгодили механізми надання Україні кредиту в 90 млрд євро у 2026-27 роках.

"Мандат Ради ЄС передбачає, що треті країни, крім України або членів Європейської асоціації вільної торгівлі/Європейського економічного простору (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія – "ЄП"), можуть бути безпосередньо залучені до кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) щодо конкретних оборонних продуктів", – повідомили "ЄвроПравді" у Кіпрському головуванні.

Загалом передбачається, що оборонна продукція має закуповуватися лише у компаній з ЄС, України або країн ЄАВТ/ЄЕЗ.

"Якщо ж військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, яка недоступна в ЄС, Україні чи країні ЄАВТ-ЄЕЗ, застосовуватиметься низка цільових винятків", – уточнили співрозмовники "ЄП".

У використанні коштів з українського кредиту, зокрема, зможуть брати участь країни, які уклали двосторонню угоду з Союзом відповідно до Регламенту SAFE, а також країни, які вступили у партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС.

"Зокрема такі країни мають зобов'язатися надати справедливий та пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат, що виникають внаслідок запозичень, і які надають значну фінансову та військову підтримку Україні", – пояснили у Кіпрському головуванні.

Тепер ухвалені послами ЄС законопроєкти мають бути передані у Європейський парламент для узгодження та ухвалення.

Йдеться про регламент, що імплементує кредит; регламент, що вносить зміни до фінансового інструменту для України (Ukraine Facility); а також внесення змін до чинного регламенту Багаторічної фінансової рамки (MFF) для гарантування фінансової допомоги в рамках бюджету ЄС.

"Після завершення всіх кроків Комісія зможе виплатити перший транш на початку другого кварталу цього року", – запевнило головування Кіпру.

Як повідомляла "Європейська правда", Франція та Німеччина мали суперечливі позиції щодо механізмів надання кредиту Україні та участі в ньому третіх країн.

Нагадаємо, у ніч проти 19 грудня саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.

Рішення ухвалили після того, як ЄС відмовився від варіанта "репараційної позики" у зв'язку з опозицією Бельгії, на чиїй території перебуває більшість заморожених у Європі російських активів.

Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі.

21 січня Європарламент схвалив пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє створити Кредит для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Детально про цю позику – у статті: План дій на 90 млрд євро: як ЄС готує допомогу Україні і що вимагатиме від Києва.