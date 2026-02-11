Туск: Польща не приєднуватиметься до Ради миру Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не приєднуватиметься до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, але вивчить таку можливість.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Onet.

Перед засіданням Ради безпеки, скликаної президентом Польщі Каролем Навроцьким, Туск вкотре заперечив можливу участь в організації, очолюваній Трампом, "за нинішніх обставин".

"Настав час чітко і ясно сказати, що за нинішніх обставин Польща не приєднається до роботи Ради з питань миру, але ми будемо аналізувати ситуацію гнучко і відкрито. Наші відносини з США є і залишатимуться нашим пріоритетом. Якщо обставини зміняться, ми не виключаємо жодного сценарію", – сказав прем’єр.

Він також заявив, що отримав інформацію про підготовку установчого засідання Ради миру, яке відбудеться 19 лютого у Вашингтоні. Запрошення адресоване в тому числі й польським посадовцям. За словами Туска, якщо Навроцький візьме в ньому участь, то має керуватися вказівками від уряду.

"Якщо президент вирішить бути присутнім на зустрічі в Сполучених Штатах 19 лютого як свідок, він, звичайно, отримає від уряду повне досьє щодо подальших дій", – заявив глава уряду Польщі.

Як відомо, 11 лютого президент Польщі Кароль Навроцький скликає Раду національної безпеки для обговорення участі країни в Раді миру.

А минулого тижня у Навроцького закликали уряд розпочати підготовку до членства країни в Раді миру, ініційованій президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, більшість поляків не підтримують членство своєї країни в Раді миру Дональда Трампа, якщо за вступ потрібно буде сплатити мільярд доларів.

