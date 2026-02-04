У Навроцького закликали готуватися до вступу Польщі в Раду миру Трампа
Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що уряд має розпочати підготовку до членства країни в Раді миру, ініційованій президентом США Дональдом Трампом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Onet.
Посадовець висловився за необхідність розпочати підготовку до вступу Польщі в Раду миру, закликавши уряд надати свої позиції щодо цього питання.
Пшидач також пояснив, що процедура вимагатиме підтримки Ради міністрів, а також має пройти ратифікацію в Сеймі.
"Ми вважаємо, що потрібно розпочати підготовчу роботу до вступу до цієї Ради. Однак, щоб це стало можливим, як для міжнародної організації, спочатку має бути прийнята резолюція Ради міністрів, а потім – остаточна згода, виражена в законі. Тобто всі парламентські сили в Сеймі, або принаймні більшість, мають погодитися на це", – сказав він.
Членство Польщі в Раді миру буде предметом обговорень на засіданні Ради національної безпеки, яку президент Кароль Навроцький скликав на 11 лютого.
Раніше ідея вступу Польщі до Ради миру Трампа викликала неоднозначні реакції у посадовців. Спікер Сейму Влодзімеж Чажастий назвав організацію "ілюзорною" та звинуватив Трампа у підриві роботи ООН.
Тим часом у Міністерстві фінансів і економіки Польщі категорично виключили можливість виділення мільярда доларів з державного бюджету на членство в Раді миру.
Нагадаємо, більшість поляків не підтримують членство своєї країни в Раді миру президента США Дональда Трампа, якщо за вступ потрібно буде сплатити мільярд доларів.
