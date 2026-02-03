Навроцький скликає Раду з нацбезпеки: хоче обговорити Раду миру Трампа

Польський президент Кароль Навроцький скликав засідання Ради національної безпеки, яке відбудеться 11 лютого о 14:00.

Про це у своєму Х написав речник президента Польщі Рафал Лескевич, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив речник, Навроцький на засіданні Ради національної безпеки хоче обговорити три теми.

Зокрема, за його словами, йдеться про "позику, взяту урядом для реалізації програми SAFE", "запрошення Польщі до Ради миру" та "вжиті державними органами заходи, спрямовані на з'ясування всіх обставин східних соціальних і ділових контактів маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого".

SAFE – це програма ЄС, яка має на меті зміцнення оборонної спроможності держав-членів. Вона передбачає загальну суму підтримки у розмірі 150 млрд євро у вигляді, зокрема, низьковідсоткових позик, насамперед на закупівлю військового обладнання, особливо того, що виробляється в Європі. Польща отримає з цього фонду близько 43 млрд євро.

Однак опозиція Польщі і люди з оточення президента Навроцького побоюються, що програма на практиці ускладнить військову співпрацю Польщі з США і буде невигідною для польської оборонної промисловості.

Рада миру була створена президентом США Дональдом Трампом під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Він пояснив, що це орган, який має співпрацювати з ООН у вирішенні конфліктів у світі.

Серед лідерів, запрошених до Ради миру, був президент Кароль Навроцький, який взяв участь в церемонії інавгурації Ради, але не підписав установчий документ.

Нагадаємо, більшість поляків не підтримують членство своєї країни в Раді миру президента США Дональда Трампа, якщо за вступ потрібно буде сплатити мільярд доларів.

У Міністерстві фінансів і економіки Польщі категорично виключили можливість виділення мільярда доларів з державного бюджету на членство в Раді миру.

Запрошення Трампа приєднатися до Ради миру стало у Польщі предметом гострої політичної дискусії. Читайте детальну статтю: Польща у "пастці Трампа": як запрошення до Ради миру стало викликом для сусідів